В Одесской области обесточены более 500 населенных пунктов

При этом город Измаил полностью остался без света. Как сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на данные момент бригады спасателей и электриков занимаются восстановление электроснабжения.

По данным "Одессаоблэнерго" для восстановления электроснабжения населенных пунктов области привлечены 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники.

Также отмечается, что в настоящее время возобновлено водоснабжение пяти населенных пунктов Беляевского района и микрорайона "Большевик" Суворовского района Одессы. Кроме того, спасатели продолжают работы по откачке воды из наиболее проблемных подтопленных территорий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным ГосЧС, по состоянию на девять часов вечера четверга, 18 января, в Украине из-за непогоды обесточены 763 населенных пункта в восьми областях.