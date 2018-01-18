23:47 18.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области обесточены более 500 населенных пунктов

В Одесской области по состоянию на десять часов вечера четверга, 18 января, из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт.

В Одесской области обесточены более 500 населенных пунктов

При этом город Измаил полностью остался без света. Как сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на данные момент бригады спасателей и электриков занимаются восстановление электроснабжения.

По данным "Одессаоблэнерго" для восстановления электроснабжения населенных пунктов области привлечены 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники.

Также отмечается, что в настоящее время возобновлено водоснабжение пяти населенных пунктов Беляевского района и микрорайона "Большевик" Суворовского района Одессы. Кроме того, спасатели продолжают работы по откачке воды из наиболее проблемных подтопленных территорий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным ГосЧС, по состоянию на девять часов вечера четверга, 18 января, в Украине из-за непогоды обесточены 763 населенных пункта в восьми областях.

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