В Одесской области из-за непогоды остановлено движение пассажирского транспорта

Как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, на семи дорогах международного значения, а также на дороге национального значения и шести дорогах регионального значения, проезд транспорта запрещен. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий в области, что создается угроза безопасности дорожного движения.

При этом местные власти организовали пункт обогрева организовано на 197 километре трассы М13 Кропивницкий - Платоново.

Кроме того, Департамент транспортно-коммуникационной инфраструктуры Одесской областной государственной администрации сообщает, что отправка пассажирского автотранспорта по внутриобластным, межобластным и международным маршрутам также временно закрыта.

Железнодорожный вокзал и аэропорт работают в штатном режиме.

Также стало известно о временном запрете на выезд транспорта из города Подольск.

Сейчас в области над чисткой дорог работает 64 единицы техники и 121 человек. В Одессе работают 20 единиц техники и 150 человек, - заверили в ОГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом из-за осложнений погодных условий открыты пункты обогрева для водителей.

Так, пункты обогрева работают на автодорогах:

"Киев - Харьков" - 126 км; "Киев - Одесса" - 78 км;

"Киев - Одесса" - 143 км;

"Киев - Житомир" - 62 км;

Переяслав-Хмельницкий - въезд со стороны Черкасс.