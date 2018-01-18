04:00 18.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черновцах вводить карантин из-за кори не будут

В городе Черновцы по состоянию на среду, 17 января, зарегистрировано 76 случаев заболевания кори.

В Черновцах вводить карантин из-за кори не будут

Вместе с тем вводить карантин в школах власти не будут. Об этом на пресс-конференции заявил городской глава Алексей Каспрук.

По его словам, карантин вводиться не будем потому, что он ничего не даст. Таким образом, только зря будем терять время, - пояснил он.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Наталья Гопко заявила, что корь имеет слишком долгий инкубационный период, а закрывать школы до весны глупо. Поэтому вводить его нецелесообразно.

Напомним, корь пришла в Украину из Румынии. Среди украинцев, которые были поражены корью, 86% не были вакцинированы.

Как сообщал УРА-Информ, на севере Польши во вторник, 16 января, зафиксировали первые вспышку кори. При этом среди заболевших есть украинцы. Как сообщает местное издание Radio Olsztyn, вспышки заболевания были диагностированы у сотрудников мясокомбината в Морлинах в Варминьско-Мазурском воеводстве.

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