Украину в четверг накроет сильный мокрый снег и метели

По данным украинского гидрометцентра в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается сильный мокрый снег, временами с дождем, метели, местами очень сильные осадки, налипание мокрого снега, в южных и центральных областях местами гололед, на остальной территории небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, на Правобережье - северо-западный, 7-12 метров на секунду, порывы могут достигать 15-20 метров на секунду, в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами до 25-28 метров на секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве с утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Сильный снег будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс1 градус.

На западе Украины небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица,. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от плюс 2 до минус 4 градусов.

На севере страны сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 0-5 градусов мороза. Днем будрт от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

В центре Украины облачно, сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 4 градуса. Днем будет от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На востоке Украины небольшой мокрый снег, днем с дождем, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов.

На юге страны сегодня также осадки, местами сильные, местами гололед, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем потеплеет до 0-6 градусов.

Народный прогноз: 18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутей. Если в этот день метель, снег и поземка - быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение - будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.