Украинские пограничники не пустили в страну гражданина Молдовы

Сообщается, что во время обыска автомобиля BMW молдавской регистрации, следовавшего на въезд в Украину, пограничники обнаружили георгиевскую ленту, которая запрещена украинским законодательством. Кроме того, в машине мужчины было обнаружено несколько брелков с российской символикой, а также небольшой флаг РФ. Мужчине было отказано во въезде в Украину.

Напомним, что георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов. Неофициально ленточка признана в качестве отличительного знака пророссийских боевиков бандформирований, которые оккупировали территории востока Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стражи границы Харьковского отряда задержали трех иностранцев-нарушителей государственной границы и их проводника-украинца.