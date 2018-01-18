Стороны в Минске обменялись списками удерживаемых лиц, - Олифер

Украинская сторона сегодня также продолжала лоббировать инициативу Международного комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести. Об этом после заседания Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она также отметила, что освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. Следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки, - написала она на своей страничке в социальной сети.

Олифер также отметила, что еще одним ключевыми направлениями работы является возвращение Украине предприятий, которые были незаконно захвачены в марте 2017 года и отмена всех актов России о признании документов, выданных нелегитимной властью.

Рабочая подгруппа сегодня продолжила работу по возвращению в рамках украинского законодательства долгов за ранее поставленные ресурсы, а также создание и обеспечение деятельности международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной Украине части Донбасса, - добавила Олифер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Боевикам были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.