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Назван рейтинг самых популярных социальных сетей
В сети появился рейтинг популярных социальных площадок, которыми пользуются по всему миру. Об этом передает портал "Компьютерные технологии".
В рейтинг вошли 200 наименований. Они расположены в алфавитном порядке, под номерами:
Блог.ру — создай блог, читай чужие блоги.
Байк пост — блог для мотоциклистов, обзор мото новинок, заметки, советы.
ВKонтакте — Передовая социальная сеть России.
Всети — Популярнейшая социальная сеть Беларуси.
В кругу друзей — Дружественная социальная сеть.
Гайдпарк — социальная сеть для создания и ведения блогов, общения, с возможностью публикации статей.
Дневник — школьная сеть. Создание дневника, журналов, контроль выполнения заданий, общение с учителями.
Деловой мир — социальная сеть для общения, поиска партнеров, обмена опытом, обсуждения бизнес идей.
еСоседи — Сеть для того чтобы узнать что и кто рядом.
Закон.ру — социальная сеть для будущих и действующих юристов.
Каталог статусов — Отличная подборка статусов по социальным сетям по рейтингам.
Лепрозорий — Альтернативная социальная площадка, в народе «калония прокаженных».
Макспарк — Социальная сеть объеденившая новстной портал и прямое общение.
Мой мир@mail.ru — Национальная социальная сеть занимающая 3 место в России от Mail.ru
МирТесен! — Социальная сеть настоящих друзей.
МегаМикс — Международная рекламно — социальная сеть, информационный портал.
Мир это я — World is me — cоциальная сеть для общения, насыщенна коммуникациями, легка в управлении.
Мой круг — Яндекс представил социальную сеть профессиональных контактов.
Новая Россия — сеть для людей с разными политическими взглядами.
Однодольщики — сеть — движение обманутых дольщиков. Возможность ознакомиться со списком лиц уличенных в мошеничестве. Почитать ответы правительства, задать вопросы.
Одноклассники — Социальная сеть для общения и поиска однокласников.
Отзовик — оставляйте любые отзывы на любые темы.
Привет!ру — Многофункциональная сеть для общения.
Профессионалы.ru — Социальная сеть для деловых людей.
Поварёнок.Ру — кулинарная форум. Делитесь рецептами, статьями, новостями.
ПолонСил — Социальная сеть для обсуждения здоровья и красоты.
Потребители.ру — Социальная сеть отзывов о товаре, подсмотреть где и что можно найти.
Смешарики — Социальная детская сеть, для тех кто обожает смешарики.
Соседи.ру — Сеть для решения совместных проблем. Найди своих соседей.
Страна Мам — Социальная сеть посвященная детям их зачатию, беременности, родам, развитию детей и все для мам.
Финансовый Диалог — Социальная сеть для решения личных финансовых вопросов.
Фотострана — знакомьтесь, общайтесь, играйте. Можите даже завести домашнего питомца.
Флирчи — Ты любишь общаться? Заходи.
Цукерберг позвонит — обозреватель стартапов, вакансии на проекты, новости — скандалы из соц. сетей.
Шах-Даг — Все о культуре кавказа.
Аutopeople.ru — Пишите отзывы, статьи об автомобилях. Проводите свои иследования, давайте рекомендации — все про авто.
Australianetwork — новости, ТВ передачи из Австралии.
Beon.ru — Онлайн дневники, тесты, общение. Особой популярностью пользуется у школьников.
Blogger — Блогосфера от компании Google, между прочим ведущая в мире.
Boompa.com — сообщество, сеть независимых художников. Кстати, можно сделать необычные покупки.
Biip — норвежское сообщество.
Bigadda — Индийская социальная сеть, для покупок.
Butik2 — Шоппинговая сеть.
ClassNet — Школьная соц сеть — для поиска новых друзей и виртуальный помошник в решении домашних заданий.
Connect.ua — Просто для общения и знакомств.
Cloob — Иранская популярная сеть.
Crunchyroll — супер аниме.
Chirp.io — громкоговоритель для картинок, видео, сообщений и всего чего пожелаете.
Cyworld — популярная социальная сеть Южной Кореи.
Dol2day — Старейшее активное политическое сообщество Германии.
DailyStrength — медицинская сеть, все о физическом, психическом состоянии.
Decayenne — для европейской и американской элиты.
Delicious — сеть социальных закладок.
DeviantART — популярна в среде художников.
DontStayIn — в большинстве британские клубы.
Douban — музыка, кино, книги — обсуждают китайцы.
drugmetal.ru — сеть металлистов. Новости, рецензии, афиша. Есть возможность оставлять записи, оценивать и комментировать чужие публикации, ну и конечно общаться и находить друзей.
Drive2.ru — еще один сайт для автолюбителей. Блоги, фото отчеты, рекомендации, презентации и тд.
Draugiem.lv — для братьев — прибалтов.
Drom.ru — товарищи автовладельцы — общайтесь, обсуждайте, собирайтесь, делитесь опытом.
Dudu — многоязычная сеть со встроенным переводчиком, общайся не задумываясь.
Elftown — вся научная фантастика в одном месте, кто любит- присоединяйтесь.
Eons.com — бэби-бумеры.
Epernicus — иследователи, ученые.
Experience Project — богатый жизненый опыт, поделись.
Exploroo — для путешествий, о путешествиях.
Facebook — №1 среди социальных сетей в мире.
Faceparty — фэйсбук для тусовок.
Facetime — Австралийский клуб активного общения.
Faces.com — сеть британских подростков.
Face.by — поиск новых друзей, знакомства, общение.
FamilySpace — сеть родственная, Ваше генеалогическое древо.
FledgeWing — для студентов предпринимателей.
Flickr.com — для хранения фото и видео файлов.
Flixster — социалуа про кино.
Focus.com — мировая b2b сеть.
Folkdirect — все о разном, для всех.
Fotki — обмен видео и фотками.
Fotolog — блого-сеть популярная в Испании, Южной Америке.
Foursquare — давольно известная мобильная социалка.
Friends Reunited — одноклассники в Британии.
Friendster — приложения и игры, популярная сеть в Азии.
Fruhstuckstreff — ну вообщем для всех, про все.
Fubar — сеть знакомств для совершеннолетних.
FilmAffinity — Кино, мыльные оперы.
FitFinder — Анонимные микроблоги для британских студентов.
Gaia Online — анимешки и игры.
GamerDNA — социальная сеть для сбора геймеров.
Gather — контент платформа и блогосфера.
Geni — генеалогия.
Gogoyoko — социальная сеть для любителей музыки и профессиональных музыкантов.
Goodreads — каталог книг.
Google+ — Быстро развивающаяся социальная сеть от Google.
GovLoop — предназначена для чиновников и политиков.
Grono Finance News — сеть новостей.
Habbo — Социальная сеть для подростков.
HayСafe — Удобная, уютная социальная сеть Армении.
Hayland.am — Национальная Армянская социальная сеть, много полезной информации на национальном языке.
Hi5 — сеть нашедшая свою аудиторию в Монголии, Индии, Румынии, Таиланде, на Ямайке и Португалии, а так-же в Центральной африке и Латинской Америке.
Hitwe.com — социальная платформа для знакомств и выстраивания отошений.
Hospitality Club — социальная сеть с гостепреимным подходом.
HR.com — Ха-эр сеть.
Hub Culture — rреативненько.
Hyves — Социальная сеть игр популярная в Голландии.
Ibibo — ищутся таланты, социальная Индии.
Indaba Music — сеть сотрудничества музыкантов.
InterNations — сеть ориентированная на международные отнашения.
Instagram — одна из из самых популярных социальных сетей для обмена фотографиями и короткими видео в режиме реального времени. Сейчас это ведущая рекламная площадка для многих брендов.
IRC-Galleria — Финнская сеть.
Icebergs — объединенные проекты, разделенные по картинкам, текстам, сайтам, файлам и т.д.
Italki.com — изучаем иностранные языки.
Itsmy — мобильное сообщество.
IWiW — Венгерская сеть.
i.tut.by — поиск знакомых и друзей. Что то вроде «Одноклассников».
i-Worker — сеть для профессионалов.
JD — для артистов.
Ktoprochto.ru — Молодая, развлекательная площадка.
Kaixin001 — сеть для Китая.
Kiwibox — о разном.
Lafango — тут ищут таланты.
Last.fm — радио онлайн, музыкальная сеть.
LibraryThing — сеть книголюбов.
Lifeknot — объединяемся по хоби.
Limpa — знакомства, общение, оцениваем фотки.
LinkedIn — Деловая, профессиональная сеть.
LinkExpats — собираются экспатрианты со всего мира.
Listography — автобиографии по спискам.
LiveJournal — ЖЖ, в народе «живой журнал».
Livemocha — для изучения иностранных языков.
Loveplaneta.by — сайт для общения и знакомств в Беларуси. Большая база реальных людей. Ну не совсем соц. сеть.
LunarStorm — сеть для Шведских подростков.
MatroNet -сеть для создания сайтов, структур и т.д.
MEETin — просто социальная сеть.
Meettheboss — про бизнес, про финансы.
Meetup — обычная социальная сеть.
Memoland — еще одна просто сеть.
Mixi — социальная Японская сеть.
MocoSpace — креативное мобильное сообщество.
MOG — музыкальная сеть.
MouthShut.com — социальные сети включившая отзывы от потребителя и социальные медиа.
Mubi — авторского кино.
Muxlim — мусульманская социальная сеть.
MyAnimeList — прикольные аниме.
MyChurch — Социальная сеть разработанная для христиан.
MyHeritage — подойдет для всей Вашей семьи.
MyJulia — социальная сеть для женщин.
MyLife — общайтесь с друзьями и семьей.
Myspace — пожалуй ведущая музыкальная сеть.
MyYearbook — благотворительная сеть.
Nasza Klasa — одноклассники в Польше.
Netlog — загружаем фотки, смотрим видео, играем, смотрим куда пойти.
Nexopia — социальная сеть Канады.
NGO Post — Обмен свежими новостями, пользуется спросом в Индии.
Ning — Ваша социальная сеть.
Nirvana.FM — клуб знакомств, видео, блоги, юмор, развлечения, барахолка, кибердиск, дневники и д.р.
Nsportal.ru — образовательная соц. сеть для учителей, школьников, студентов — дает возможность общаться, создавать свои сайты, вести блоги и т.д.
OneWorldTV — для решение социальных проблем, экология.
Opa.by — онлайн дневник. Сервис блогов, общение по темам.
Open Diary — блогерская платформа.
Orkut — сеть от компании Google. Пользуется популярности среди граждан Индии и Бразилии.
Parta.by — первая национальная социальная сеть Беларусии.
PartnerUp — для предпринимателей.
Partyflock — Вы Голандец, слушаете электронную музыку?
Petonik — сеть популярная среди владельцев домашней живности.
Pingsta — собираются эксперты в разных сферах.
PinME — мир в картинках созданный тобой.
Plaxo — сеть агрегатор.
Playahead — Шведско-датская сеть расчитанная на подростков.
Plurk — микроблоггинг.
Raptr — много видеоигр.
Ravelry — все о вязании.
ReebokOne — сеть для фитнесс инструкторов, от компании Reebok.
Renren — собираются китайцы.
ResearchGate — собираются ученые.
ReverbNation.com — сеть для музыкантов и музыкальных групп.
Ribalka.by — популярная социальная сеть рыбаков.
Ryze.com — бизнес сеть. Для связи молодых предпринимателей
ScienceStage — Научная мультимедийная платформа и для ученых.
Shelfari — книжная.
Snapchat — посмотри мое фото 10 секунд. Прикольный сервис.
Spotify — музыкальная, для общения, для удовольствия.
Skyrock — Социальная сеть популярна в франкоязычных странах.
Socl — сеть от Microsoft.
SocialVibe — преднозначена для благотворительности.
Sonico — Социальная сеть, очень нравится жителям Латинской Америке.
Squiper — ваш онлайн-дневник. Можно писать все.
Stickam — Live-видео и чат.
StudiVZ — немецкоговорящие студенты.
StumbleUpon — сеть по интересам.
Tagged — социальные открытия.
Talkbiznow — бизнес сеть.
Taltopia — художники интернета.
Taringa! — общая, с разными возможностями.
TravBuddy — о путешествиях.
Travellerspoint — просто путешествия.
Trombi.com — одноклассники Франции.
TourOut.ru — что-то для туристов.
Tuenti — исключительная сеть студентов Испании.
Tumblr — микроблоггинг.
Twitter — популярный микроблоггинг для людей.
Twoo — платформа знакомств.
Univer.by — для студентов — пройти тесты, посмотреть рефераты, общение.
Viadeo — создай свой выпускной альбом.
Virb — собираются фотографы, музыканты, художники.
Wakoopa — для фанатов ПК.
Wattpad — для объмена электронной литературы.
WAYN — Путешествия и образ жизни.
WeeWorld — для подростков от 10 до 17.
WeOurFamily — все для всех.
WeRead — сеть книголюбов.
Wer-kennt-wen — о разном.
WiserEarth — социальная сеть экологической направленности.
WorldFriends — всякая разна.
Xanga — всякая всячина.
XING — Професиональная платформа для контактов.
Xt3 — социальная католическая сеть.
Yammer — для офисного планктона.
Yelp.com — оптимальный инструмент для бизнеса.
Yousmi.by — социальная новостная сеть Минска. Где отдохнуть, куда сходить, что происходит.
Zabarankoi.ru -для владельцев маленьких авто и владельцев фур.
Zoo.gr — социальная сеть Греции.
Zooppa — для поиска талантов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Британии потребовал от владельцев Facebook и Twitter предоставить детальную информацию о использовании соцсетей РФ, о вмешательстве в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.
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