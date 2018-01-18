Назван рейтинг самых популярных социальных сетей В сети появился рейтинг популярных социальных площадок, которыми пользуются по всему миру. Об этом передает портал "Компьютерные технологии". В рейтинг вошли 200 наименований. Они расположены в алфавитном порядке, под номерами: Блог.ру — создай блог, читай чужие блоги. Байк пост — блог для мотоциклистов, обзор мото новинок, заметки, советы. ВKонтакте — Передовая социальная сеть России. Всети — Популярнейшая социальная сеть Беларуси. В кругу друзей — Дружественная социальная сеть. Гайдпарк — социальная сеть для создания и ведения блогов, общения, с возможностью публикации статей. Дневник — школьная сеть. Создание дневника, журналов, контроль выполнения заданий, общение с учителями. Деловой мир — социальная сеть для общения, поиска партнеров, обмена опытом, обсуждения бизнес идей. еСоседи — Сеть для того чтобы узнать что и кто рядом. Закон.ру — социальная сеть для будущих и действующих юристов. Каталог статусов — Отличная подборка статусов по социальным сетям по рейтингам. Лепрозорий — Альтернативная социальная площадка, в народе «калония прокаженных». Макспарк — Социальная сеть объеденившая новстной портал и прямое общение. Мой мир@mail.ru — Национальная социальная сеть занимающая 3 место в России от Mail.ru МирТесен! — Социальная сеть настоящих друзей. МегаМикс — Международная рекламно — социальная сеть, информационный портал. Мир это я — World is me — cоциальная сеть для общения, насыщенна коммуникациями, легка в управлении. Мой круг — Яндекс представил социальную сеть профессиональных контактов. Новая Россия — сеть для людей с разными политическими взглядами. Однодольщики — сеть — движение обманутых дольщиков. Возможность ознакомиться со списком лиц уличенных в мошеничестве. Почитать ответы правительства, задать вопросы. Одноклассники — Социальная сеть для общения и поиска однокласников. Отзовик — оставляйте любые отзывы на любые темы. Привет!ру — Многофункциональная сеть для общения. Профессионалы.ru — Социальная сеть для деловых людей. Поварёнок.Ру — кулинарная форум. Делитесь рецептами, статьями, новостями. ПолонСил — Социальная сеть для обсуждения здоровья и красоты. Потребители.ру — Социальная сеть отзывов о товаре, подсмотреть где и что можно найти. Смешарики — Социальная детская сеть, для тех кто обожает смешарики. Соседи.ру — Сеть для решения совместных проблем. Найди своих соседей. Страна Мам — Социальная сеть посвященная детям их зачатию, беременности, родам, развитию детей и все для мам. Финансовый Диалог — Социальная сеть для решения личных финансовых вопросов. Фотострана — знакомьтесь, общайтесь, играйте. Можите даже завести домашнего питомца. Флирчи — Ты любишь общаться? Заходи. Цукерберг позвонит — обозреватель стартапов, вакансии на проекты, новости — скандалы из соц. сетей. Шах-Даг — Все о культуре кавказа. Аutopeople.ru — Пишите отзывы, статьи об автомобилях. Проводите свои иследования, давайте рекомендации — все про авто. Australianetwork — новости, ТВ передачи из Австралии. Beon.ru — Онлайн дневники, тесты, общение. Особой популярностью пользуется у школьников. Blogger — Блогосфера от компании Google, между прочим ведущая в мире. Boompa.com — сообщество, сеть независимых художников. Кстати, можно сделать необычные покупки. Biip — норвежское сообщество. Bigadda — Индийская социальная сеть, для покупок. Butik2 — Шоппинговая сеть. ClassNet — Школьная соц сеть — для поиска новых друзей и виртуальный помошник в решении домашних заданий. Connect.ua — Просто для общения и знакомств. Cloob — Иранская популярная сеть. Crunchyroll — супер аниме. Chirp.io — громкоговоритель для картинок, видео, сообщений и всего чего пожелаете. Cyworld — популярная социальная сеть Южной Кореи. Dol2day — Старейшее активное политическое сообщество Германии. DailyStrength — медицинская сеть, все о физическом, психическом состоянии. Decayenne — для европейской и американской элиты. Delicious — сеть социальных закладок. DeviantART — популярна в среде художников. DontStayIn — в большинстве британские клубы. Douban — музыка, кино, книги — обсуждают китайцы. drugmetal.ru — сеть металлистов. Новости, рецензии, афиша. Есть возможность оставлять записи, оценивать и комментировать чужие публикации, ну и конечно общаться и находить друзей. Drive2.ru — еще один сайт для автолюбителей. Блоги, фото отчеты, рекомендации, презентации и тд. Draugiem.lv — для братьев — прибалтов. Drom.ru — товарищи автовладельцы — общайтесь, обсуждайте, собирайтесь, делитесь опытом. Dudu — многоязычная сеть со встроенным переводчиком, общайся не задумываясь. Elftown — вся научная фантастика в одном месте, кто любит- присоединяйтесь. Eons.com — бэби-бумеры. Epernicus — иследователи, ученые. Experience Project — богатый жизненый опыт, поделись. Exploroo — для путешествий, о путешествиях. Facebook — №1 среди социальных сетей в мире. Faceparty — фэйсбук для тусовок. Facetime — Австралийский клуб активного общения. Faces.com — сеть британских подростков. Face.by — поиск новых друзей, знакомства, общение. FamilySpace — сеть родственная, Ваше генеалогическое древо. FledgeWing — для студентов предпринимателей. Flickr.com — для хранения фото и видео файлов. Flixster — социалуа про кино. Focus.com — мировая b2b сеть. Folkdirect — все о разном, для всех. Fotki — обмен видео и фотками. Fotolog — блого-сеть популярная в Испании, Южной Америке. Foursquare — давольно известная мобильная социалка. Friends Reunited — одноклассники в Британии. Friendster — приложения и игры, популярная сеть в Азии. Fruhstuckstreff — ну вообщем для всех, про все. Fubar — сеть знакомств для совершеннолетних. FilmAffinity — Кино, мыльные оперы. FitFinder — Анонимные микроблоги для британских студентов. Gaia Online — анимешки и игры. GamerDNA — социальная сеть для сбора геймеров. Gather — контент платформа и блогосфера. Geni — генеалогия. Gogoyoko — социальная сеть для любителей музыки и профессиональных музыкантов. Goodreads — каталог книг. Google+ — Быстро развивающаяся социальная сеть от Google. GovLoop — предназначена для чиновников и политиков. Grono Finance News — сеть новостей. Habbo — Социальная сеть для подростков. HayСafe — Удобная, уютная социальная сеть Армении. Hayland.am — Национальная Армянская социальная сеть, много полезной информации на национальном языке. Hi5 — сеть нашедшая свою аудиторию в Монголии, Индии, Румынии, Таиланде, на Ямайке и Португалии, а так-же в Центральной африке и Латинской Америке. Hitwe.com — социальная платформа для знакомств и выстраивания отошений. Hospitality Club — социальная сеть с гостепреимным подходом. HR.com — Ха-эр сеть. Hub Culture — rреативненько. Hyves — Социальная сеть игр популярная в Голландии. Ibibo — ищутся таланты, социальная Индии. Indaba Music — сеть сотрудничества музыкантов. InterNations — сеть ориентированная на международные отнашения. Instagram — одна из из самых популярных социальных сетей для обмена фотографиями и короткими видео в режиме реального времени. Сейчас это ведущая рекламная площадка для многих брендов. IRC-Galleria — Финнская сеть. Icebergs — объединенные проекты, разделенные по картинкам, текстам, сайтам, файлам и т.д. Italki.com — изучаем иностранные языки. Itsmy — мобильное сообщество. IWiW — Венгерская сеть. i.tut.by — поиск знакомых и друзей. Что то вроде «Одноклассников». i-Worker — сеть для профессионалов. JD — для артистов. Ktoprochto.ru — Молодая, развлекательная площадка. Kaixin001 — сеть для Китая. Kiwibox — о разном. Lafango — тут ищут таланты. Last.fm — радио онлайн, музыкальная сеть. LibraryThing — сеть книголюбов. Lifeknot — объединяемся по хоби. Limpa — знакомства, общение, оцениваем фотки. LinkedIn — Деловая, профессиональная сеть. LinkExpats — собираются экспатрианты со всего мира. Listography — автобиографии по спискам. LiveJournal — ЖЖ, в народе «живой журнал». Livemocha — для изучения иностранных языков. Loveplaneta.by — сайт для общения и знакомств в Беларуси. Большая база реальных людей. Ну не совсем соц. сеть. LunarStorm — сеть для Шведских подростков. MatroNet -сеть для создания сайтов, структур и т.д. MEETin — просто социальная сеть. Meettheboss — про бизнес, про финансы. Meetup — обычная социальная сеть. Memoland — еще одна просто сеть. Mixi — социальная Японская сеть. MocoSpace — креативное мобильное сообщество. MOG — музыкальная сеть. MouthShut.com — социальные сети включившая отзывы от потребителя и социальные медиа. Mubi — авторского кино. Muxlim — мусульманская социальная сеть. MyAnimeList — прикольные аниме. MyChurch — Социальная сеть разработанная для христиан. MyHeritage — подойдет для всей Вашей семьи. MyJulia — социальная сеть для женщин. MyLife — общайтесь с друзьями и семьей. Myspace — пожалуй ведущая музыкальная сеть. MyYearbook — благотворительная сеть. Nasza Klasa — одноклассники в Польше. Netlog — загружаем фотки, смотрим видео, играем, смотрим куда пойти. Nexopia — социальная сеть Канады. NGO Post — Обмен свежими новостями, пользуется спросом в Индии. Ning — Ваша социальная сеть. Nirvana.FM — клуб знакомств, видео, блоги, юмор, развлечения, барахолка, кибердиск, дневники и д.р. Nsportal.ru — образовательная соц. сеть для учителей, школьников, студентов — дает возможность общаться, создавать свои сайты, вести блоги и т.д. OneWorldTV — для решение социальных проблем, экология. Opa.by — онлайн дневник. Сервис блогов, общение по темам. Open Diary — блогерская платформа. Orkut — сеть от компании Google. Пользуется популярности среди граждан Индии и Бразилии. Parta.by — первая национальная социальная сеть Беларусии. PartnerUp — для предпринимателей. Partyflock — Вы Голандец, слушаете электронную музыку? Petonik — сеть популярная среди владельцев домашней живности. Pingsta — собираются эксперты в разных сферах. PinME — мир в картинках созданный тобой. Plaxo — сеть агрегатор. Playahead — Шведско-датская сеть расчитанная на подростков. Plurk — микроблоггинг. Raptr — много видеоигр. Ravelry — все о вязании. ReebokOne — сеть для фитнесс инструкторов, от компании Reebok. Renren — собираются китайцы. ResearchGate — собираются ученые. ReverbNation.com — сеть для музыкантов и музыкальных групп. Ribalka.by — популярная социальная сеть рыбаков. Ryze.com — бизнес сеть. Для связи молодых предпринимателей ScienceStage — Научная мультимедийная платформа и для ученых. Shelfari — книжная. Snapchat — посмотри мое фото 10 секунд. Прикольный сервис. Spotify — музыкальная, для общения, для удовольствия. Skyrock — Социальная сеть популярна в франкоязычных странах. Socl — сеть от Microsoft. SocialVibe — преднозначена для благотворительности. Sonico — Социальная сеть, очень нравится жителям Латинской Америке. Squiper — ваш онлайн-дневник. Можно писать все. Stickam — Live-видео и чат. StudiVZ — немецкоговорящие студенты. StumbleUpon — сеть по интересам. Tagged — социальные открытия. Talkbiznow — бизнес сеть. Taltopia — художники интернета. Taringa! — общая, с разными возможностями. TravBuddy — о путешествиях. Travellerspoint — просто путешествия. Trombi.com — одноклассники Франции. TourOut.ru — что-то для туристов. Tuenti — исключительная сеть студентов Испании. Tumblr — микроблоггинг. Twitter — популярный микроблоггинг для людей. Twoo — платформа знакомств. Univer.by — для студентов — пройти тесты, посмотреть рефераты, общение. Viadeo — создай свой выпускной альбом. Virb — собираются фотографы, музыканты, художники. Wakoopa — для фанатов ПК. Wattpad — для объмена электронной литературы. WAYN — Путешествия и образ жизни. WeeWorld — для подростков от 10 до 17. WeOurFamily — все для всех. WeRead — сеть книголюбов. Wer-kennt-wen — о разном. WiserEarth — социальная сеть экологической направленности. WorldFriends — всякая разна. Xanga — всякая всячина. XING — Професиональная платформа для контактов. Xt3 — социальная католическая сеть. Yammer — для офисного планктона. Yelp.com — оптимальный инструмент для бизнеса. Yousmi.by — социальная новостная сеть Минска. Где отдохнуть, куда сходить, что происходит. Zabarankoi.ru -для владельцев маленьких авто и владельцев фур. Zoo.gr — социальная сеть Греции. Zooppa — для поиска талантов. Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Британии потребовал от владельцев Facebook и Twitter предоставить детальную информацию о использовании соцсетей РФ, о вмешательстве в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

сети Фейсбук Твиттер Твитнуть Поделиться Найдена самая опасная для человека соцсеть Ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Соответствующие сведения стали известны из исследования проведенного в рамках проекта #StatusOfMind.

Депутат предлагает запретить детям заходить в соцсети Российский сенатор Руслан Гаттаров предложил запретить детям младше 13 лет регистрацию в социальных сетях.

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