17:15 18.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мы будем продолжать военное усиливать сотрудничество с Канадой, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на усилении военного сотрудничества с Канадой. Об этом он заявил во время встречи с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт во Львове.

Мы будем продолжать военное усиливать сотрудничество с Канадой, - Порошенко

Президент отметил первые успехи в реализации совместной программы UNIFER, бойцы которой уже успешно начали реализовывать обретенные знания и навыки на восточном фронте. Кроме того, Канада была включена в список стран с разрешением на торговлю летальным оружием. Украинский гарант уже подал Совету национальной безопасности и обороны несколько проектов, куда готова присоединиться официальная Оттава. Глава государства не забыл упомянуть и о важности сотрудничества с США.

Напомним, что Вашингтон дал добро на продажу Украине летального оружие для обороны границ. Лицензия распространяется на такие виды оружия, как полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра. 

"Это открывает нам новые возможности для улучшения национальной армии", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина продолжит сотрудничество с Канадой в сфере подготовки полиции и Национальной гвардии.

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