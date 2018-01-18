12:15 18.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД проверяет, нет ли среди пассажиров сгртервшего в Казахстане автобуса украинцев

Министерство иностранных дел Украины в настоящее время проверяет информацию о том, нет ли украинцы среди пассажиров сгоревшего в Казахстане сегодня утром автобуса.

МИД проверяет, нет ли среди пассажиров сгртервшего в Казахстане автобуса украинцев

Как сообщили журналистам в четверг, 18 января, в Департаменте консульской службы украинского внешнеполитического ведомства, в результате возгорание погибли десятки людей. Сейчас консул проверяет информацию, могли ли быть среди пассажиров автобуса украинцы, пояснили в МИДе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 января в Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся автобус с пассажирами.

На момент возгорания в автобусе находились 55 пассажиров и два водителя. В результате случившегося пять человек смогли выбраться из автобуса, остальные 52 человека погибли на месте.

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