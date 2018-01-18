00:30 18.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко пообещал конфисковать еще три миллиона гривен Януковича

В первой половине текущего года планируется еще одна спецконфискация средств бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Луценко пообещал конфисковать еще три миллиона гривен Януковича

На этом раз будет конфисковано еще три миллиарда гривен. Об этом в среду, 17 января, на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он также отметил, что пока не будет разглашать детали предстоящей спецконфискации в интересах следствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко сообщал, что Генеральная прокуратура готова объявить о спецконфискации 200 миллионов долларов, которые были украдены экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.

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