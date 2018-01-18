Луценко пообещал конфисковать еще три миллиона гривен Януковича

На этом раз будет конфисковано еще три миллиарда гривен. Об этом в среду, 17 января, на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он также отметил, что пока не будет разглашать детали предстоящей спецконфискации в интересах следствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко сообщал, что Генеральная прокуратура готова объявить о спецконфискации 200 миллионов долларов, которые были украдены экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением.