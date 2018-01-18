Гройсман рассказал о судьбе авто с "еврономерами"

Как считает Гройсман, все должны быть в равных условиях. Такие машины нужно регистрировать и правильно администрировать.

Глава правительства рассказал, что уже подан законопроект, который предусматривает более жестокое наказание за грубое нарушение правил дорожного движения.

Он также добавил, что там написано о регистрации таких автомобилей, чтобы все четко понимали, кто на них ездит.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Евросоюз намерен определить следующие страны, которые могут претендовать на членство в европейской семье. Сообщается, что Албания, Босния, Македония и Косово ранее уже подписали документ о возможности евроинтеграции в Евросоюз, если руководство этих стран будет готово внедрять реформы и изменения в стране, менять отношения к политическим лидерам и бороться с коррупцией.