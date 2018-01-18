03:00 18.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Google устроит "чистку" блогерам YouTube

В компании Google вводят новые правила монетизации контента в YouTube,. Об этом сообщает Financial Times.

Google устроит

Согласно нововведениям, для участия в  партнерской программе сервиса пользователь должен иметь по меньшей мере тысячу подписчиков и не менее 4 тысяч просмотров.

Такие правила были приняты после того, как в компании провели тщательный анализ и обсудили данный вопрос с авторами каналов.

А для тех владельцев каналов, которые давно существуют, то для них данные требования станут актуальны с 20 февраля этого года.

Также в компании отметили, что с помощью этих пороговых значений они смогут лучше понять, какие пользователи вносят положительный вклад в развитие сообщества. А также помочь им зарабатывать на рекламе больше.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", информация об отключении популярного сервиса для хранения документов Google Drive не соответствует действительности.

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