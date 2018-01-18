Голливудский режиссер готов заплатить бешеную сумму за взвешивание Трампа

Голливудский режиссер Джеймс Ганн, известный по супергеройскому фильму "Стражи Галактики", предложил 100 тысяч долларов за честное взвешивание президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Так, кинематографист отреагировал на заявления лечащего врача президента США о его похудении. Медик отметил, что Дональд Трамп сбросил в весе 4-5 килограммов.
В таком случае Ганн заявил, что готов заплатить 100 тысяч долларов любой благотворительной организации, если Дональд Трамп встанет на "точные весы". Но для этого есть одно условие – присутствие непредвзятого медика.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент СШ Дональд Трамп очень открыто отреагировал на критику его личности со стороны плеяды журналистов. Глава государства назвал себя - "очень стабильным гением". Причиной для такой открытой лести самому себе послужила написанная американским журналистом Майклом Вуллфом книга "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа".