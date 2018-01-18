Голливудский режиссер готов заплатить бешеную сумму за взвешивание Трампа

Так, кинематографист отреагировал на заявления лечащего врача президента США о его похудении. Медик отметил, что Дональд Трамп сбросил в весе 4-5 килограммов.

В таком случае Ганн заявил, что готов заплатить 100 тысяч долларов любой благотворительной организации, если Дональд Трамп встанет на "точные весы". Но для этого есть одно условие – присутствие непредвзятого медика.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент СШ Дональд Трамп очень открыто отреагировал на критику его личности со стороны плеяды журналистов. Глава государства назвал себя - "очень стабильным гением". Причиной для такой открытой лести самому себе послужила написанная американским журналистом Майклом Вуллфом книга "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа".