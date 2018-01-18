02:00 18.01.2018 | Общество | Новости
100184388:nastya

Голливудский режиссер готов заплатить бешеную сумму за взвешивание Трампа

Голливудский режиссер Джеймс Ганн, известный по супергеройскому фильму "Стражи Галактики", предложил 100 тысяч долларов за честное взвешивание президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Голливудский режиссер готов заплатить бешеную сумму за взвешивание Трампа

Так, кинематографист отреагировал на заявления лечащего врача президента США о его похудении. Медик отметил, что Дональд Трамп сбросил в весе 4-5 килограммов.

В таком случае Ганн заявил, что готов заплатить 100 тысяч долларов любой благотворительной организации, если Дональд Трамп встанет на "точные весы". Но для этого есть одно условие – присутствие непредвзятого медика.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент СШ Дональд Трамп очень открыто отреагировал на критику его личности со стороны плеяды журналистов. Глава государства назвал себя - "очень стабильным гением". Причиной для такой открытой лести самому себе послужила написанная американским журналистом Майклом Вуллфом книга "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа".

Поделиться
Читайте также:

  • Президент США Дональд Трамп очень открыто отреагировал на критику его личности со стороны плеяды журналистов. Об этом он написал в Твиттер.

  • Международная группа ученых обнаружила генетические причины тяжелой формы ожирения, развивающейся в детском возрасте.
 
Украинская группа выступит в средневековой церкви в Нидерландах Суд по делу Януковича продолжит заседание в четверг В Киеве на основных магистралях могут увеличить скорость движения - КГГА В Украине провели испытания зенитно-ракетного комплекса "Печора" - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив