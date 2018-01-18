Адвокаты Януковича требуют допросить Азарова, Клюева, Захарченко и Якименко

При этом в их списке свидетелей, который они подали в суд, значится 35 человек. Среди них также бывший глава СБУ Александр Якименко, бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин, экс-начальник Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев.

Помимо этого, адвокаты Януковича хотят допросить бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого, работников госпредприятия "Украэрорух".

Также в списке свидетелей защиты несколько лиц, которые обозначены как "жители Крыма" и бывшие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Крыму.

Еще защита требует повторно допросить бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева

Адвокат Виталий Сердюк уверен, что суд не имеет оснований для отказа в обеспечении допроса данных свидетелей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне адвокат бывшего президент Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк подал ходатайство о предоставлении его подзащитному возможности присутствовать при допросе свидетелей.