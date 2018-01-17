В Запорожье 17 человек заболели корью

Всего за период с начала регистрации случаев заболевания корью в городе зарегистрировано 135 случаев, в Запорожском районе - 94.

Об этом во вторник, 16 января, сообщил областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за первую неделю января заболели 11 человек, в том числе четверо детей. За вторую неделю заболели шесть человек, в том числе четверо детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Польши во вторник, 16 января, зафиксировали первые вспышку кори. При этом среди заболевших есть украинцы. Как сообщает местное издание Radio Olsztyn, вспышки заболевания были диагностированы у сотрудников мясокомбината в Морлинах в Варминьско-Мазурском воеводстве.