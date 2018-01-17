00:30 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье 17 человек заболели корью

За последние две недели января в Запорожье корью заболели 17 человек.

В Запорожье 17 человек заболели корью

Всего за период с начала регистрации случаев заболевания корью в городе зарегистрировано 135 случаев, в Запорожском районе - 94.

Об этом во вторник, 16 января, сообщил областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за первую неделю января заболели 11 человек, в том числе четверо детей. За вторую неделю заболели шесть человек, в том числе четверо детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Польши во вторник, 16 января, зафиксировали первые вспышку кори. При этом среди заболевших есть украинцы. Как сообщает местное издание Radio Olsztyn, вспышки заболевания были диагностированы у сотрудников мясокомбината в Морлинах в Варминьско-Мазурском воеводстве.

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