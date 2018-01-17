В Украину в среду придет потепление и мокрый снег

По данным Укргидрометцентра на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве – около 20 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег.

В Украине, кроме западных областей усиление ветра до 15-20 метров на секунду, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях до 25-28 метров на секунду, на дорогах Украины гололедица.

В Киеве сегодняшний днем на протяжении всего дня погода будет пасмурной. На протяжении всего дня ожидается мокрый снег. метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров. После полудня он должен пойти слабее, но к вечеру снова усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса.

На западе Украины ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 3-9 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере страны снег, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха опустится до 4-10 холодных градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза.

В центре Украины снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На востоке Украины снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза.

На юге Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег с дождем, днем местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градусов мороза до 5 градусов тепла.

Народный прогноз: 17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе Зосима считается покровителем пчел. О пчелах толкует и примета этого дня: если в этот день снег на деревьях сучья гнет - летом пчелы роиться будут. А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.