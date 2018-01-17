В ряде областей Украины ограничат движение грузовиков из-за снегопада

Таким меры будут принято в связи с ожидающимися сильными снегопадами. Как сказано в сообщении, опубликованном на странице Национальной полиции Украины в Facebook, этой ночью на период снегопада ️ будет ограничен въезд в Киев крупнотоннажного и крупногабаритного транспорта со всех направлений.

При этом с восьми часов вечера сегодняшнего дня ограничения будут действовать на въездах в Киевскую область, а с нуля часов 18 января - в Одесской области.

По мнению полиции такие меры помогут избежать блокирования движения на дорогах и призвали на период снегопада по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

В патрульной полиции также уточняют, что 17 января с восьми часов вечера также ограничено движение большегрузных автотранспортных средств в Черниговской области, а также вводится временное ограничение движения грузового транспорта в Черкасской области. О снятии ограничения будет поставлено в известность дополнительно, - заверили в Нацполиции.

При этом правоохранители призвали водителей быть осторожными на дороге и заблаговременно планировать маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Киева ограничивают с полуночи въезд грузовиков в Киев по всем направлениям в связи с ожидаемым снегопадом.