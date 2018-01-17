15:53 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Молдову не пустили украинского журналиста

Сотрудники пограничной службы Молдовы не пустили в страну украинского журналиста и медиа-эксперта по мониторингу российской пропаганды Романа Шутова.

В Молдову не пустили украинского журналиста

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Шутова, он летел в Кишинев для проведения тренинга для журналистов по приглашению посольства США в Молдове. Однако, по неизвестным для него причинам, на паспортном контроле его отвели в кабинет для собеседования.

"Разговор минут 15, в деталях, фотографируют программу; жду 4 часа и получаю отказ с предлогом, что я не обосновал цель визита", – написал он.

В свою очередь представитель пресс-службы Пограничной полиции Республики Молдова заявил, что украинский журналист не соблюдал условия пересечения государственной границы. Так, с самого начала разговора с сотрудниками Пограничной полиции он не назвал истинную цель своего визита в Республику Молдова, хотя позже он пытался оправдать свой визит, представив набор документов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гибридная война породила в Украине касту "гибридных"  журналистов. Они действуют в тренде российской пропаганды. Их медиа-активность направлена на дискредитацию страны. В их информационных выхлопах отсутствует внятная точка зрения украинской стороны.

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