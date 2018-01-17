В Киевском университете уличили экс-члена НКРЕКУ Геруса в распространении фейков

"Киевский национальный университет Тараса Шевченко распустил студентов до весны. Причина - отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию", - написал автор "сенации" Андрей Герус в социальной сети Facebook. Впоследствии эту непроверенную информацию подхватили многие СМИ.

Как заявили в Центре коммуникаций Киевского национального университета, график учебного процесса на 2017/2018 год сформирован с учетом предложений студенческого самоуправления и утвержден еще в марте 2017 года.

"Просим руководствоваться официальной информацией и не использовать слухи, домыслы, фейки", - говорится в заявлении ВУЗа.

Экс-член НКРЕКП Андрей Герус известен критикой решений власти, направленных на реформу и либерализацию украинской энергетики. В частности, Герус не согласен с решением регулятора, которое стимулирует собственную добычу угля. В частности - рыночного ценообразования на уголь -Роттердам+.

До введения формулы Роттердам+ украинским производителям энергетического угля устанавливали цены значительно ниже рыночной цены импортной альтернативы, что привело к катастрофическому обвалу добычи.

В результате Украина испытывает дефицит угля и в 2017 году вынуждена увеличить валютные расходы на импорт каменного угля в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов. Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия. Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%).

По мнению экспертов, Роттердам+ даст возможность большинству украинских шахт выйти из кризиса и нарастить добычу, что позволит украинской энергетике и промышленности и полностью отказаться от российского угля.

Источник from-ua.com