В Киевском университете уличили экс-члена НКРЕКУ Геруса в распространении фейков

В Киевском национальном университете им. Т.Шевченко назвали фейком распространяемую экс-членом НКРЕКУ Андреем Герусом информацию о том, что ВУЗ приостановил учебный процесс в связи с отсутствием средств на оплату за тепло и электроэнергию.
"Киевский национальный университет Тараса Шевченко распустил студентов до весны. Причина - отсутствия средств для оплаты за тепло и электроэнергию", - написал автор "сенации" Андрей Герус в социальной сети Facebook. Впоследствии эту непроверенную информацию подхватили многие СМИ.
Как заявили в Центре коммуникаций Киевского национального университета, график учебного процесса на 2017/2018 год сформирован с учетом предложений студенческого самоуправления и утвержден еще в марте 2017 года.
"Просим руководствоваться официальной информацией и не использовать слухи, домыслы, фейки", - говорится в заявлении ВУЗа.
Экс-член НКРЕКП Андрей Герус известен критикой решений власти, направленных на реформу и либерализацию украинской энергетики. В частности, Герус не согласен с решением регулятора, которое стимулирует собственную добычу угля. В частности - рыночного ценообразования на уголь -Роттердам+.
До введения формулы Роттердам+ украинским производителям энергетического угля устанавливали цены значительно ниже рыночной цены импортной альтернативы, что привело к катастрофическому обвалу добычи.
В результате Украина испытывает дефицит угля и в 2017 году вынуждена увеличить валютные расходы на импорт каменного угля в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов. Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия. Импорт угля из России в денежном выражении составил 1,552 миллиарда долларов (56,6%).
По мнению экспертов, Роттердам+ даст возможность большинству украинских шахт выйти из кризиса и нарастить добычу, что позволит украинской энергетике и промышленности и полностью отказаться от российского угля.
Источник from-ua.com