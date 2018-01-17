17:21 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцам не рекомендуют посещать ЮАР

Министерство иностранных дел не рекомендует гражданам посещать ЮАР из-за повышенного уровня заболеваемости листериозом в стране. Об этом передает пресс-центр консульской службы МИД.

Украинцам не рекомендуют посещать ЮАР

Всего с стране было зафиксировано 748 случаев заболеваний на листериоз в провинции Гаутенг - 455, Западный Кейп - 95 и Квазулу-Натал - 53. В результате медики уже установили 67 официальных случаев со смертельным исходом. 

Листериоз - это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. В то же время есть случай, когда листериоз был вызван и другим типом листерии. Заражение людей связано с употреблением в пищу овощей и продуктов животноводства

Сотрудники МИДа советуют украинцам в случае возникновения проблем с заболеваемостью обращаться в телефон экстренной помощи: (0027) 814 806 707, на адрес электронной почты: consul_za@mfa.gov.ua или на круглосуточную линию МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Польше зафиксировали вспышку кори, среди заболевших украинцы.

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