Украина проведет первые испытания боевого комплекса Javelin

Сейчас главнокомандующий находится в Брюсселе, где проводит ряд двухсторонних встреч с политическим и войск руководством НАТО, начальниками генеральных штабов Вооруженных сил других стран. Муженко рассказал о процедуре получения вооружение, которая проходит по единственному шаблону с определенными правилами секретности. Сам процесс передачи комплексов не так быстр, Вашингтон должен еще убедиться в безопасности хранения и сбережения такого вооружения. США не хотят, чтобы вооружение могло попасть в руки боевиков.

В Пентагоне назвали срок передачи вооружения - от двух до пяти месяцев, не дольше.

Сам Муженко планирует отчитаться о состоянии украинских войск на линии разграничения, а также дать несколько комментариев по поводу дальнейших действий ВСУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Муженко отправился в Брюссель для работы в комитете генерального штаба НАТО.