18:41 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина проведет первые испытания боевого комплекса Javelin

Украинские военные готовятся провести первые испытание американского противотанкового комплекса Javelin. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Украина проведет первые испытания боевого комплекса Javelin

Сейчас главнокомандующий находится в Брюсселе, где проводит ряд двухсторонних встреч с политическим и войск руководством НАТО, начальниками генеральных штабов Вооруженных сил других стран. Муженко рассказал о процедуре получения вооружение, которая проходит по единственному шаблону с определенными правилами секретности. Сам процесс передачи комплексов не так быстр, Вашингтон должен еще убедиться в безопасности хранения и сбережения такого вооружения. США не хотят, чтобы вооружение могло попасть в руки боевиков.

В Пентагоне назвали срок передачи вооружения - от двух до пяти месяцев, не дольше. 

Сам Муженко планирует отчитаться о состоянии украинских войск на линии разграничения, а также дать несколько комментариев по поводу дальнейших действий ВСУ. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Муженко отправился в Брюссель для работы в комитете генерального штаба НАТО.

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