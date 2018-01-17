Суд по делу Януковича продолжит заседание в четверг

Заседание продолжится в четверг, 18 января 2018 года. Об этом на сегодняшнем заседании объявил судья Владислав Девятко. По его словам, судебное заседание начнется в десять часов утра.

Вместе с тем сегодня на заседании были допрошены трое свидетелей стороны обвинения: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам России в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Напомним, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кожекса Украины "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны.

Как сообщал УРА-Информ, адвокат бывшего президент Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк подал ходатайство о предоставлении его подзащитному возможности присутствовать при допросе свидетелей. Судья постановил добавить ходатайство к материалам дела и еще раз подчеркнул, что у Януковича такая возможность уже есть. Вместе с тем, как пояснил в среду 17 января, в зале суда судья Владислав Девятко, Януковичу предоставлена ​​возможность присутствовать в судебном заседании, в том числе в формате видеоконференции.