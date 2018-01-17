17:35 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Штепа баллотируется в мэры Славянска - ВИДЕО

Экс-мэр Славянска Неля Штепа будет баллотироваться на должность мэра города. Об этом она заявила в эфире местного телеканала "С-плюс".

Штепа баллотируется в мэры Славянска - ВИДЕО

Штепа утверждает, что СМИ и украинские суды нарочно выставили ее на показ всей стране с показательным процессом. Однако люди в Славянске еще не забыли как все было на самом деле, ведь при ее каденции было очень много сделано для благоустройства города. 

"Я в воскресенье, понедельник на рынок ездила, зашла в магазины и везде, где люди меня видели все меня обнимали целовали..говорили: "мы ждем, мы вас ждем, вы должны быть мэром", - говорит Штепа.

Напомним, что бывшего мэра Славянска Нелю Штепу обвиняют в сепаратизме, попытке нарушения территориальной целостности Украина и поддержке боевиков. Ее задержали еще в 2014 году, рассмотрение ее дела продолжается уже три года. Ранее ей заменили электронный браслет на постоянным домашний арест. Штепе грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", дело о государственной измене Штепы перенаправили в другой суд.

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