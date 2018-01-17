Полиция призывает водителей ограничить поездки

Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook.

Так, по данным Укргидрометцентра, на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве – около 20 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег. В Украине, кроме западных областей, – усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица.

В Киеве прогнозируют сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, гололедицу, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", движение грузового транспорта в Киеве будет временно ограничено из-за проведения очистительных работ.