06:00 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция призывает водителей ограничить поездки

Патрульная полиция Украины рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать маршруты своих поездок. А если есть возможность, вообще отказаться от них на время осложнения погодных условий в стране.

Полиция призывает водителей ограничить поездки

Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook.

Так, по данным Укргидрометцентра, на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве – около 20 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег. В Украине, кроме западных областей, – усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица.

В Киеве прогнозируют сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, гололедицу, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", движение грузового транспорта в Киеве будет временно ограничено из-за проведения очистительных работ.

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