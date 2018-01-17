14:14 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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От кори в Украине умер еще один человек

В последнее время в Украине продолжается вспышка кори, в результате чего гибнуть люди. В настоящее время от этого заболевания скончался еще один взрослый человек. 

От кори в Украине умер еще один человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Врачи объясняют такое заболевание низким охватом профилактическими прививками детей и цикличностью этого заболевания. Известно, что инкубационный период кори без проявления симптомов составляет 6-21 дней.

Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота.

Корь может привести к серьезным осложнениям: пневмония, ушная инфекция, воспаление мозга - энцефалит, а также к инвалидности и смерти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", острая ситуация с заболеваниями прослеживается в больших городах - Киев, Харьков, Одесса.

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