От кори в Украине умер еще один человек

В последнее время в Украине продолжается вспышка кори, в результате чего гибнуть люди. В настоящее время от этого заболевания скончался еще один взрослый человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Врачи объясняют такое заболевание низким охватом профилактическими прививками детей и цикличностью этого заболевания. Известно, что инкубационный период кори без проявления симптомов составляет 6-21 дней.
Далее начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота.
Корь может привести к серьезным осложнениям: пневмония, ушная инфекция, воспаление мозга - энцефалит, а также к инвалидности и смерти.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", острая ситуация с заболеваниями прослеживается в больших городах - Киев, Харьков, Одесса.