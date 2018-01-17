МОЗ призначило координатора проекту зі Світовим банком

Дану інформацію підтвердив заступник міністра Павло Ковтонюк: "Знаю Ткаченко як професійну людину, що має досить високий рівень компетенції для займаної посади. Під моїм керівництвом вона зможе побудувати ефективну і результативну роботу проекту Світового банку ".

Ткаченко Аліна Василівна - представник фармацевтичного бізнесу.

До призначення працювала в Санофі-Авентіс Україна керівником підрозділу з виводу препаратів на ринки та спілкування з державними органами.

У 2009 - 2016 працювала в AstraZeneca Україна на різних посадах в тому числі директором з питань стратегічного розвитку.

У 2006 – 2009 Hoffmann La Roche, керівник бізнес-юніту.

У 2004 - 2006 Елі Ліллі менеджер з маркетингу в Україні, Беларусі та Молдові.

У підсумку участь у конкурсі взяли близько 10 осіб. Їм необхідно було до 10 січня 2018 р направити своє резюме в МОЗ.

Джерела в МОЗ стверджують, що фаворитом конкурсу була член команди заступника міністра Павла Ковтонюка – новопризначена Ткаченко А.В.