Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии

По его словам, аннексия Крыма и временная оккупация пророссийскими наемниками восточных территорий Украины являются серьезным нарушением баланса в регионе и верховенства международного права. Стропницкий также поинтересовался у Климкина относительно прогресса политических и экономических реформ в стране, борьбы с коррупцией и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Министр подтвердил готовность помогать Киеву финансово, если тот будет продолжать эффективную реализацию европейской программы реформ.

В свою очередь Павел Климкин выразил готовность сотрудничать с новым премьером Чехии Бабишем и его правительством во всех сферах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно действующий президент Чехии Милош Земан выиграл первый тур президентских выборов, набрав 38,5 процентов голосов.