03:00 17.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил, что страна и далее будет поддерживать восстановлении территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Чехии.

Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии

По его словам, аннексия Крыма и временная оккупация пророссийскими наемниками восточных территорий Украины являются серьезным нарушением баланса в регионе и верховенства международного права. Стропницкий также поинтересовался у Климкина относительно прогресса политических и экономических реформ в стране, борьбы с коррупцией и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Министр подтвердил готовность помогать Киеву финансово, если тот будет продолжать эффективную реализацию европейской программы реформ.

В свою очередь Павел Климкин выразил готовность сотрудничать с новым премьером Чехии Бабишем и его правительством во всех сферах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно действующий президент Чехии Милош Земан выиграл первый тур президентских выборов, набрав 38,5 процентов голосов.

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