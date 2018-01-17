14:58 17.01.2018 | Общество | Новости
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Китайская компания переименует модель авто из-за Трампа

Китайский производитель автомобилей GAC изменит название модели авто Trumpchi, которую планирует выпустить на американский рынок в следующем году.

Китайская компания переименует модель авто из-за Трампа

Как сообщает издание The Guardian, производитель изменит название, чтобы не вызывать ассоциаций с президентом США Дональдом Трампом.

Как утверждают в компании, название будет изменено для американского рынка с целью избежать ошибочных коннотаций и недоразумений.

В действительности название Trumpchi в переводе с китайского означает слово "легенда", и эта модель является достаточно популярной на своей родине.

Отмечается, что компания GAC намеревается стать первым китайским автопроизводителем, который вышел на рынок США. Начало реализации китайских машин в Америке запланировано на конец 2019 года. Компания намеревается также выйти на европейский рынок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп считает, что Пекин намеренно занижает цены на мировом рынке, тем самым демпингуя ситуацию с ценообразованием.

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