21:15 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд признал Сытника виновным и оштрафовал

Соломенский районный суд города Киева оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за административное правонарушение.

Киевский суд признал Сытника виновным и оштрафовал

При этом сумма штрафа составила 1700 гривен. Как сообщила в среду, 17 января, пресс-секретарь Соломенского суда, сегодня суд вынес решение, которым признал виновным Артема Сытника и взыскал штраф в сто необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 13 ноября 2017 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника ждет уголовная ответственность за нарушения в его работе.

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