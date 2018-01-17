Дезертир ВСУ хотел перейти на сторону России - ФОТО

Об этом в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.

Как выяснили правоохранители, в конце апреля 2017 года, поддавшись пророссийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения.

Оперативники спецслужбы задержали дезертира в областном центре в одной из квартир, где он скрывался.

Во время проведения обыска в его временном жилище сотрудники СБУ изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти 4 тыс. патронов различного калибра. Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.

Сейчас сотрудники строгого порядка открыли уголовное производство, продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Сумщине солдат, который принял решение уклониться от военной службы, сам покинул территорию военной части.