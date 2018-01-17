Дезертир ВСУ хотел перейти на сторону России - ФОТО

Сотрудники Служюы безопасности Укрианы совместно с военной прокуратурой задержали в Запорожье военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. В частности, дезертил со временем хотел перейти на сторону российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает Служба безопасности Украины.
Как выяснили правоохранители, в конце апреля 2017 года, поддавшись пророссийской пропаганде о якобы "лучших" перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, украинский военный самовольно покинул расположение своего подразделения.
Оперативники спецслужбы задержали дезертира в областном центре в одной из квартир, где он скрывался.
Во время проведения обыска в его временном жилище сотрудники СБУ изъяли пистолет Макарова, пистолет Форт и почти 4 тыс. патронов различного калибра. Также были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.
Сейчас сотрудники строгого порядка открыли уголовное производство, продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Сумщине солдат, который принял решение уклониться от военной службы, сам покинул территорию военной части.