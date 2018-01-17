13:59 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновникам грозит увольнение за нерасчищенные от снега дороги

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением тем чиновникам на местах, которые не справятся со снегопадом.

Чиновникам грозит увольнение за нерасчищенные от снега дороги

"Если главы администраций будут спать, я подам представление - по решению правительства - Президенту об увольнении таких чиновников", - приводятся слова Гройсмана на сайте правительства.

Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в ближайшие дни в Украине пройдут снегопады.

По словам министра, с первого января у местных бюджетов в 3-4 раза больше средств на дороги, поэтому есть ресурсы на их расчистку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на очистку основных магистралей столицы, дорог, тротуаров и других балансовых территорий осуществляют 180 единиц техники и 24 бригады по ручной уборке предприятий КК Киевавтодор.

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