12:32 17.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокат Януковича просит дать ему возможность явиться на допрос свидетелей

Адвокат бывшего президент Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк подал ходатайство о предоставлении его подзащитному возможности присутствовать при допросе свидетелей.

Адвокат Януковича просит дать ему возможность явиться на допрос свидетелей

Судья постановил добавить ходатайство к материалам дела и еще раз подчеркнул, что у Януковича такая возможность уже есть. Вместе с тем, как пояснил в среду 17 января, в зале суда судья Владислав Девятко, Януковичу предоставлена ​​возможность присутствовать в судебном заседании, в том числе в формате видеоконференции.

Судом были предоставлены письма по этому поводу. Однако, на видеоконференцсвязь Янукович не вышел, - сказал он.

Напомним, ранее адвокат уже заявлял об отсутствии у Януковича возможности участвовать в судебном заседании.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в среду, 10 января, огласил перерыв заседания до 17 января по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

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