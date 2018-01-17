Адвокат Януковича просит дать ему возможность явиться на допрос свидетелей

Судья постановил добавить ходатайство к материалам дела и еще раз подчеркнул, что у Януковича такая возможность уже есть. Вместе с тем, как пояснил в среду 17 января, в зале суда судья Владислав Девятко, Януковичу предоставлена ​​возможность присутствовать в судебном заседании, в том числе в формате видеоконференции.

Судом были предоставлены письма по этому поводу. Однако, на видеоконференцсвязь Янукович не вышел, - сказал он.

Напомним, ранее адвокат уже заявлял об отсутствии у Януковича возможности участвовать в судебном заседании.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в среду, 10 января, огласил перерыв заседания до 17 января по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.