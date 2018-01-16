Во вторник Украину начнет засыпать снегом

Будет падать небольшой снег, только в большинстве западных, ночью и в северных областях, без осадков. Температура воздуха днем опустится до 2-7 градусов мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 метров на секунду, днем в западных областях отдельные порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

В Киеве сегодня днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 12-14 градусов ниже нуля. Днем будет от 4 до 6 градусов мороза.

На западе Украины, без осадков. Днем на крайнем западе небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 10-18 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 до 7 градусов со знаком минус.

На севере страны днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 10-15 градусов мороза. Днем столбики термометров опустятся ниже 2-7 градусов.

В центре Украины небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 2-8 градусов мороза.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 7-12 градусов ниже нуля. Днем будет от 2 до 7 градусов мороза.

На юге страны сегодня небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 8-14 градусов. Днем будет от 0 до минус 6 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого пророка Малахии. По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. И если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью. Если в этот день на небе появлялось белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию указывает, какой будет погода в марте.