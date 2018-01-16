12:32 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В здании "Укргаздобычи" идут обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины во вторник утром, 16 января, пришли с обыском в здание компании "Укргаздобыча" в Киеве.

В здании

Правоохранители проводят следственные действия. Как сообщает пресс-служба компании, пока неизвестно, по какому именно делу проводятся следственные действия.

Ожидаем информацию. - отметили в компании.

Напомним, 14 августа 2017 года представители Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины проводили обыски в ПАО "Укргаздобыча" по поводу проведения работы с гидроразрыва пластов и капитального ремонта скважин для добычи природного газа.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 году суд назначил два месяца под стражей или внесение залога в размере 50 миллионов гривен фигуранту в деле о разворовывании государственных средств в особо крупных размерах в виде незаконных " газовых схем" на основе деятельности ПАО "Укргаздобыча" Лесе Железняк.

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