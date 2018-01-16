В здании "Укргаздобычи" идут обыски

Правоохранители проводят следственные действия. Как сообщает пресс-служба компании, пока неизвестно, по какому именно делу проводятся следственные действия.

Ожидаем информацию. - отметили в компании.

Напомним, 14 августа 2017 года представители Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины проводили обыски в ПАО "Укргаздобыча" по поводу проведения работы с гидроразрыва пластов и капитального ремонта скважин для добычи природного газа.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 году суд назначил два месяца под стражей или внесение залога в размере 50 миллионов гривен фигуранту в деле о разворовывании государственных средств в особо крупных размерах в виде незаконных " газовых схем" на основе деятельности ПАО "Укргаздобыча" Лесе Железняк.