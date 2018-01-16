17:59 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине выросло производство загранпаспортов

На полиграфическом комбинате Украина запустили новое оборудование для печати биометрических заграничных паспортов. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

В Украине выросло производство загранпаспортов

Как отметил первый вице-премьер Степана Кубив, теперь полиграфкомбинат сможет производить вдвое больше заграничных паспортов.

Оборудование, которое закупил полиграфкомбинат – система BookMaster One #351 от компании ІАІ industrial systems B.V. Ее стоимость – 1,7 млн евро. Аналогичное оборудование используется в более чем 25 странах мира. Производительность новой системы составляет 500 паспортов в час – около 11 тысяч паспортов в сутки и 3 млн 960 тыс. паспортов в год.

В правительстве сообщают, что сейчас в очереди на персонализацию стоит 775 тыс. наборов персональных данных.

К сезону летних отпусков полиграфкомбинат будет работать в действующем режиме 7 дней в неделю круглосуточно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ирландское правительство в 2017 году выдало рекордное число паспортов иностранцам ирландского происхождения. По информации ведомства, пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.

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