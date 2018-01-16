В Украине выросло производство загранпаспортов

Как отметил первый вице-премьер Степана Кубив, теперь полиграфкомбинат сможет производить вдвое больше заграничных паспортов.

Оборудование, которое закупил полиграфкомбинат – система BookMaster One #351 от компании ІАІ industrial systems B.V. Ее стоимость – 1,7 млн евро. Аналогичное оборудование используется в более чем 25 странах мира. Производительность новой системы составляет 500 паспортов в час – около 11 тысяч паспортов в сутки и 3 млн 960 тыс. паспортов в год.

В правительстве сообщают, что сейчас в очереди на персонализацию стоит 775 тыс. наборов персональных данных.

К сезону летних отпусков полиграфкомбинат будет работать в действующем режиме 7 дней в неделю круглосуточно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ирландское правительство в 2017 году выдало рекордное число паспортов иностранцам ирландского происхождения. По информации ведомства, пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.