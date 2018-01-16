В Украине стоит создать независимое телевещание, - Мингарелли

По его словам, для развития и создания стабильного гражданского общества в Украине необходимо давать возможность СМИ критиковать и указывать властям на их ошибки. Кроме того, нужно создавать в стране сильные негосударственные предприятия, сильные ассоциации и профсоюзы. Мингарелли отметил, что контроль над СМИ во всем мире в последнее время только усиливается и в ЕС это понимают, однако важно сделать все возможное, чтобы прекратить препятствовать работе независимых каналов СМИ.

Сюда входят и новостные каналы и радиостанции. Особенно это важно для Украины, которая постоянно подвергается информационным атакам со стороны Москвы.

"Мы добиваемся такой ситуации в Украине", - резюмирует еврочиновник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли утверждает, что украинскому правительству не стоит ограничивать деятельность НАБУ.