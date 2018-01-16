21:15 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Польше зафиксировали вспышку кори, среди заболевших украинцы

На севере Польши во вторник, 16 января, зафиксировали первые вспышку кори.

В Польше зафиксировали вспышку кори, среди заболевших украинцы

При этом среди заболевших есть украинцы. Как сообщает местное издание Radio Olsztyn, вспышки заболевания были диагностированы у сотрудников мясокомбината в Морлинах в Варминьско-Мазурском воеводстве.

На данный момент точное количество инфицированных не установлено. Вместе с тем доктор Петр Коцбах заверил, что корь обнаружили у пяти человек.

В свою очередь представитель воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне Малгожата Добжанская отметила, что на данный момент только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.

На данный момент в Национальный институт гигиены Польши направлены образцы анализов, результаты будут известны в конце недели. Кроме того, отмечается, что более 700 человек, из числа тех, кто контактировал с больными, должны пройти вакцинацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Украине насчитывается 1285 случаев заболевания корью. Среди них 429 взрослых и 856 детей. 852 человека госпитализированы.

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