В Одессе из-за снегопада аэропорт работает с перебоями, отменили семь рейсов

Сегодня отменили уже семь рейсов. Как сказано на онлайн-табло аэропорта, во вторник, 16 января, аэропорт Одессы за сегодня не принял два самолета из Киева, также отменили международные рейсы из Варшавы, Дубая, Стамбула, Минска и Анкары.

При этом пилот рейса из киевского аэропорта "Жуляны" на полпути развернул самолет из-за неблагоприятных погодных условий в Одессе. Сейчас персонал аэропорта пытается обеспечить нормальные условия для взлета и посадки самолетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области из-за снегопада ограничено движение грузового транспорта. В частности, движение грузовиков запрещено по трассам на Киев, Мелитополь, Рени, Кучурганы, Черноморск и Южный. До этого синоптики сообщали, что в Украине в течение 18 января 2018 года прогнозируется существенное ухудшение погодных условий.