В Македонии из-за переполненных тюрем массово амнистируют заключенных

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, 670 заключенных, срок тюремного заключения которых составляет менее шести месяцев, будут выпущены на свободу. Кроме того, на треть сократят сроки для 3 тыс. заключенных, получивших более суровые приговоры.

В то же время, амнистия не коснется заключенных, отбывающих пожизненный срок, а также осужденных за убийства, преступления сексуального характера и преступления против государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неподалеку от датского города Гундслев расположилась самая комфортная тюрьма в мире. Каждая камера оснащена всей необходимой бытовой техникой и мебелью.