13:17 16.01.2018 | Общество | Новости
100184253:labazovych

В Македонии из-за переполненных тюрем массово амнистируют заключенных

Парламент Македонии совсем недавно одобрил законопроект об амнистии заключенных. Такое решение принято из-за нехватки мест в тюрьмах, поэтому их решили отпустить на свободу.

В Македонии из-за переполненных тюрем массово амнистируют заключенных

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, 670 заключенных, срок тюремного заключения которых составляет менее шести месяцев, будут выпущены на свободу. Кроме того, на треть сократят сроки для 3 тыс. заключенных, получивших более суровые приговоры.

В то же время, амнистия не коснется заключенных, отбывающих пожизненный срок, а также осужденных за убийства, преступления сексуального характера и преступления против государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неподалеку от датского города Гундслев расположилась самая комфортная тюрьма в мире. Каждая камера оснащена всей необходимой бытовой техникой и мебелью.

Поделиться
Читайте также:
 
Новые санкции против России США опубликует в конце января В Киеве подростки избили жестоко прохожего На Житомирщине мужчина замерз в собственном доме В Косово убили лидера местного сербского движения
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив