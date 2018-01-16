В Лесото на руднике Gem Diamonds найден пятый в мире по величине алмаз

Масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов. Как сообщила компания-владелец рудника Gem Diamonds в понедельник, 15 января, бесцветный камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора.

Таких алмазов в мире меньше 1% добычи. Он является пятым по величине из когда-либо обнаруженных в мире и самым большим для Лесото.

Вместе с тем Gem Diamonds пока не раскрывает планы на этот алмаз и не пытается оценить его потенциальную стоимость. При этом курс акций Gem Diamonds на торгах в Лондоне сегодня подскочил на 13% .

Напомним, рудник Letseng славится размерами и качеством алмазов. С 2006 года здесь были найдены четыре из 20 крупнейших белых алмазов мира. Рекордным из них стал алмаз Обещание Лесото (Lesotho Promise) на 603 карата.

Как сообщал УРА-Информ, канадская Lucara Diamond в прошлом году продала крупнейший за столетие алмаз Lesedi la Rona массой более 1100 каратов за 53 миллионов долларов.