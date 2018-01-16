В ГПУ рассказали подробности обысков в "Укргаздобыче"

В мае 2017 года по материалам Службы безопасности Украины было открыто уголовное дело за растрату имущества, которая касалась закупки компанией в октябре 2016 года запасных частей к насосам у предприятия "Украина-2000".

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Он также отметил, что общая сумма закупок составила более 51 миллионов гривен, что в несколько раз превышал их рыночную стоимость.

Во время досудебного расследования уже установлено, что должностные лица "Укргаздобыча" с целью завладения средствами вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам, - пояснил Лысенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины во вторник утром, 16 января, пришли с обыском в здание компании " Укргаздобыча" в Киеве.