22:15 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ГПУ рассказали подробности обысков в "Укргаздобыче"

Обыски в компании "Укргаздобыча" во вторник, 16 января, проходили по делу о закупке запасных частей по завышенным ценам.

В ГПУ рассказали подробности обысков в

В мае 2017 года по материалам Службы безопасности Украины было открыто уголовное дело за растрату имущества, которая касалась закупки компанией в октябре 2016 года запасных частей к насосам у предприятия "Украина-2000".

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Он также отметил, что общая сумма закупок составила более 51 миллионов гривен, что в несколько раз превышал их рыночную стоимость.

Во время досудебного расследования уже установлено, что должностные лица "Укргаздобыча" с целью завладения средствами вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам, - пояснил Лысенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины во вторник утром, 16 января, пришли с обыском в здание компании " Укргаздобыча" в Киеве.

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