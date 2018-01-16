17:55 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина получит "Джавелины" бесплатно,- Йованович

Посол США Мари Йованович считает, что оборонительное вооружение Украина получит безвозмездно. Об этом она заявила в интервью журналистам.

Украина получит

Посол утверждает, что такая возможность рассматривается Конгрессом, но только об оборонительном вооружении. В Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений нужно проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. 

Напомним, что Вашингтон предоставил официальное разрешение Киеву на покупку летального оружия у США. Лицензия распространяется на такие виды оружия, как полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра. Она также включает в себя боевые ружья, глушители, военные прицелы и подавители вспышки, как и запчасти. 

Американские экспортеры могут подать заявку на прямые коммерческие лицензии на продажу в любое время, и они будут рассмотрены госдепом США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки приняли решение о предоставлении Украине передовые модели оборонительного вооружения.

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