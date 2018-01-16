14:22 16.01.2018 | Политика | Новости
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Россия главная угроза мировой безопасности, - Пентагон

Развитие вооруженных сил России и ее вторжение на территорию Украины и Грузии подрывает европейскую безопасность. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Россия главная угроза мировой безопасности, - Пентагон

По его словам, Москва и далее продолжает проводить свою агрессивную политику, несмотря на наложенные на нее санкции. Стоит обратить внимание на восточный регион Балтии и Польше, так как существует серьезная возможности перенесения фронта ведения боевых действия именно на эти территории. Дандорж утверждает, что руководству НАТО уже давно стоило задуматься об усилении контингента в Латвии, Литве и Эстонии.

На данный момент, продолжает генерал, Россия модернизировала ВМС, разработала новые средства ведения войны в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы.

"Достаточно посмотреть на ее поведение, вспомнить и посмотреть на Грузию и Украину и все станет понятно", -резюмирует военный.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генерал-лейтенант Алан Линн заявил, что Пентагон готовится к отражению очередной хакерской атаки, вероятно со стороны РФ.

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