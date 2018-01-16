Полномочия президента в новом законе о реинтеграции будут расширены

По его словам, депутатам не стоит опасаться наделением президента слишком широкими полномочиями в гражданской сфере. Но вот, что касается армии и военных, то здесь президент сможет формировать оперативные штабы по секторам, учитывая ситуацию с безопасностью, назначать командующих.

В свою очередь, военные смогут задерживать лиц и применять оружие, реализую свой полный потенциал в условиях гибридной войны. Новый закон также даст возможность назвать Россию агрессором, однако об этом говорится только в преамбуле к закону, но внутри нет никаких статей, которые будет закреплять за стороной-агрессором каких-то конкретных обязательств.

В законе также отсутствует дата начала и конца конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Франция поддержала украинский закон о реинтеграции Донбасса.