Полиция Винницкой области изъяла более 13 тысяч литров фальсифицированной водки

Правоохранители изъяли более 13 тысяч литров фальсифицированной водки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, уже на месте было установлено, что нелегальный цех действовал в одном из сел области.

Помещение было оборудовано специальной техникой, обеспечивающей массовое производство алкоголя. При этом тут использовали пластмассовые емкости по тысячу литров, в которых злоумышленники смешивали воду с этиловым спиртом и добавляли соответствующие пищевые добавки.

Таким образом, происходило изготовление алкогольных напитков, которые по своим характеристикам походили на водку. После чего напитки разливались в пластиковые двухлитровые и трехлитровые пакеты. Маркировали продукцию под видом иностранных торговых марок.

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт против преступной группы и предотвратила введение в хозяйственный оборот фальсифицированной продукции, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция пресекли деятельность подпольного цеха, в котором в промышленных масштабах производили фальсифицированный алкоголь в городе Киеве. Фальсификат изготавливали в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой с применением оборудования, которое обеспечивает массовое производство в промышленных масштабах.