Полиция просит водителей ограничить передвижение на собственных авто

В связи с непогодой на дорогах десяти областей ожидается гололедица. Как сообщает во вторник, 16 января, пресс-служба полиции, ожидаются сильные снегопады и метели, поэтому просьба по возможности ограничьте передвижения на собственном транспорте, - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рекомендуют автомобилистам заблаговременно планировать маршруты своих поездок, или, по возможности, вообще отказаться от них.

Вместе с етм в ведомстве напоминают, что по данным Укргидрометцентра, 18 января на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве – около 20 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег.

В Киевской области сильный мокрый снег, усиление ветра, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

В Киеве также сильный мокрый снег, усиление ветра, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.

При таких погодных условиях советуем водителям быть особенно внимательными, при движении неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте о ремнях безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правила парковки, - напомнили также в патрульной полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Украине в Одесской области ограничено движение грузового транспорта. Кроме того из-за ухудшения погодных условий въезд большегрузного транспорта в Киев могут ограничить.