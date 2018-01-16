20:53 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Первый деловой телеканал" стал лауреатом в номинации "Человек года - 2017" - ФОТО

"Первый деловой телеканал" за профессиональные достижения в сфере телевидения стал лауреатом в номинации "Информационно-аналитический телеканал года" по итогам XXII-й общенациональной программы "Человек года - 2017".

Об этом во вторник, 16 января, на пресс-конференции "Человек года - 2017" сообщила генеральная дирекция программы.

Ключевые факторы успеха телеканала Первого Делового телеканала: творческая команда и 100% контента собственного производства.

Команда "Первого Делового телеканала" успешно продолжает работать на украинском телевизионном пространстве для вещания качественной аналитики и деловой информации, необходимой бизнес-среде. Поэтому, получать признание своих зрителей и победные позиции в рейтингах голосований – огромная честь для всей команды телеканала.

Стоит добавить, что лауреатов программы определяют путем экспертного опроса, окончательное решение принимает Высший академический совет программы. Победителям в каждой профессиональной и международной номинации вручают статуэтки "Прометей-Престиж" и почетные дипломы.

Торжественная церемония вручения премии "Человек года - 2017" состоится 24 марта 2018 года в Национальной опере Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", восьмого июня состоялось долгожданное ежегодное событие - XIV церемония награждения победителей конкурса "Фавориты Успеха", где  "Первый деловой телеканал" стал абсолютным фаворитом в категории делового телевидения. 

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