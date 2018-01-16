17:23 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одессу накрыл снежный апокалипсис, транспорт почти не ходит

От погодного удара пострадала Одесса.

 

Одессу накрыл снежный апокалипсис, транспорт почти не ходит

Во вторник, 16 января, весь город замело снегом. В результате чего остановились некоторые маршруты трамваев и троллейбусов, а грузовикам и фурам запретили въезд в город.

Как сообщает издание bzns.media, на линиях работает снегоочистительная техника. Синоптики предупреждают об очень сильных снегопадах, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

Как сообщили в ГУНП, для грузовиков закрыты все автомагистрали, автодороги государственного значения и общего пользования области во всех направлениях из Одессы.

Также остановил свою работу одесский аэропорт, но некоторые рейсы из-за погоды вынуждены были вернуться. В частности, рейс Мотор Сич из Жулян на Ан-24РВ развернулся в 100 км от Одессы и сел в аэропорту вылета.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории Закарпатской области ожидается сильные снегопады с метелями в горах. В связи с резким ухудшением погодных условий в области объявили гидрометеорологическом штормовое предупреждение.

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