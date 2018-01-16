12:25 16.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ готово восстановить патрулирование на неподконткрольных территориях

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не может начать патрулирование на территории ОРДЛО из-за постоянной угрозы жизни их представителей.

ОБСЕ готово восстановить патрулирование на неподконткрольных территориях

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По словам председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, организация готова продолжить мониторинговую миссию для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ - дорог и мостов.

Однако на данный момент существует большая угроза попасть под обстрел, так как в последнее время все чаще наблюдатели миссии фиксируют в регионе наличие тяжелого вооружения в запрещенной зоне вдоль линии разграничения.

Хуг также рассказал о странных перебоях в работе средст коммуникации в районе линии разграничения, из-под контроля выходят GSM и сотовая связь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за сутки ОБСЕ зафиксировала около трех тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. 

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