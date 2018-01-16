01:00 16.01.2018 | Общество | Новости
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О любви принца Гарри и Меган Маркл снимут фильм

О любви британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл снимут телевизионный фильм. Об этом сообщает издание Deadline.

О любви принца Гарри и Меган Маркл снимут фильм

Будущая картина получила название "Гарри & Меган: Королевская история любви", которую покажет сеть Lifetime.

Отмечается, что создатели фильма намерены показать отношения актрисы и принца с момента их первой встречи.

В данное время проходят кастинги для фильма. Когда состояться премьера неизвестно, но отмечается, что "Уильям & Кейт: Фильм" был показан за 11 дней до свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в кинокомпании Netflix рассказали каким образом они будут подбирать фильмы для зрителей в новом году. Компания очень внимательно и с уважением относится к своим зрителя, а потому при подборе сериала или фильма используется сугубо индивидуальный подход.

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